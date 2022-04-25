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أمن الرباط يوقف 7 أشخاص ألحقوا خسائر بممتلكات الغير

2022-04-25 / 09:45
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هبة بريس - الرباط

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، من توقيف سبعة أشخاص من بينهم ثلاثة قاصرين، تتراوح أعمارهم ما بين 16 و22 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في إلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص للخطر.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة الرباط قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في الرشق بالحجارة وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير بحي البريد، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي ضبطت المشتبه فيهم السبعة متلبسين بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وبحوزتهم خمسة أسلحة بيضاء.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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