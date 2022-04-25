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طقس الإثنين.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-04-25 / 09:15
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا خلال الصباح بكل من الأطلس والريف والهضاب العليا، فضلا عن تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما بالسواحل الشمالية و الوسطى، مصحوبة بكتل ضبابية أو ضباب محلي.

كما ستهم خلايا غير مستقرة قد تعطي قطرات مطرية أو زخات أحيانا رعدية بالأطلسين الكبير و المتوسط.

وسيلاحظ تسجيل هبات لرياح محليا قوية نوعا شمال الأقاليم الجنوبية مع تناثر حبات من الغبار في بعض المناطق .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين و درجتين و06 درجات بالمناطق الجبلية، وما بين 06 و 12 درجة بالسايس، والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط، وستكون ما بين 12 و 14 درجة بالشمال والوسط والجنوب-الشرقي و شمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و 20 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد.

أما درجات الحرارة العليا فستشهد ارتفاعا.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول السواحل الأطلسية.

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