الداعية ياسين العمري يحل ضيفا على جامعة الأخوين بافران

هبة بريس - الرباط

حل الداعية الاسلامي المغربي ياسين العمري ضيفا على جامعة الأخوين بمدينة إفران في إطار محاضرة من تنظيم نادي الثقافة الإسلامية ، أمس السبت، بالتزامن مع الجدل الدائر حول نقاش “الشيخ” و”الشيخة”.

وعرفت محاضرة الشيخ العمري بجامعة الاخوين اقبالا جماهيريا كبيرا من قبل كافة اطياف المجتمع الجامعي، حيث حضر النشاط رئيس جامعة الأخوين إلى جانب مسؤولين كبار في مجلس إدارة الجامعة.

جدير بالذكر أن الشيخ ياسين العمري وجد نفسه وسط ضجة إعلامية بعد تصريحاته بخصوص “الشيخات” التي اعتبرها منتقدوه مسيئة لشخص “الشيخة”، فيما اعتبرها مؤيدوه وصفا لواقع معيش.

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