أمين “شطيبة” يفوز بجائزة “ماروك ويب أوردس” في صنف مقال السنة

هبة بريس - البيضاء

توج الصحفي أمين شطيبة، بجائزة “maroc web awards” في صنف مقال السنة لسنة للمرة الثانية على التوالي بعد حصد جائزة أحسن مقال السنة الماضية .

وشارك الصحفي أمين شطيبة بمقال تحت عنوان : سقطت التربية والأخلاق .. في حضرة “روتيني اليومي” و “التفاهة” … والذي يتحدث فيه عن إنتشار التفاهة وروتيني اليومي في مواقع التواصل الإجتماعي وما الأسباب والمسببات التي دفعت صناع التفاهة الى حصد عدد كبير من التفاعل والمشاهدة.

وقال شطيبة في المقال الذي أعتبر أحسن لسنة 2022 :” لا ضوء يلوح في مواقع التواصل الاجتماعي، والعتمة اكتملت اليوم حين اتشح العالم الإفتراضي بالسواد حدادًا، والمعرفة مفقودة ظلت كئيبة حتى عبرت البرزخ غرقًا في كأس التفاهة التي فاضت من “معمل روتيني اليومي”.. وهل يستوي العلم والجهل وهل من العدل أن تفوق فيديوهات “حاسي ونزال” محاضرات المهدي المنجرة .

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