المغربية صوفيا السعيدي على غلاف المجلة العالمية Vogue

هبة بريس - فن

اختارت مجلة Vogue البرتغالية العالمية الشهيرة، المذيعة الشهيرة و عارضة الازياء المغربية المغربية صوفيا السعيدي لتكون بطلة غلافها لشهر أبريل كما أجرت المجلة لقاءاً مع صوفيا لتدخل من خلاله إلى عالمها وتعرف تفاصيل أكثر عن حياتها.

و توجت صوفيا باللقب بعد أن تمكنت من حصد الرتبة الأولى متفوقة بذلك على نظيراتها الـ53، واللاتي مثلن مختلف البلدان العربية، كسورية، تونس، ولبنان. يشار إلى أن صوفيا السعيدي، خريجة جامعة بباريس، وحاصلة على ماستر في التسيير الإداري، دخلت مجال عروض الأزياء قبل أربع سنوات حيث شاركت في العديد من العروض في كل من باريس ولبنان والمغرب، بالإضافة إلى مشاركتها في عدد من المسابقات الخاصة بالرقص، كما فازت مرتين على التوالي بلقب ملكة جمال العرب.

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