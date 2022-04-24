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اليماني :”إلغاء الضريبة على المحروقات سيخفض ثمن لتر الغازوال ب5 دراهم“

2022-04-24 / 23:18
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هبة بريس – الرباط

قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحكومة وفي حال قبلت بإلغاء الضريبة على المحروقات (الغازواب والبنزين) فإن ثمن لتر الغازوال سينخفض بحوالي 5 دراهم.

وقال اليماني في تصريح لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية :” أنه وفي حال قبلت الحكومة إلغاء الضريبة على المحروقات (الغازوال والبنزين) التي تناهز 32 مليار درهم سنويا وتصدت للأرباح الفاحشة التي تناهز 8 مليار درهم سنويا ، فيمكن التنزيل من ثمن لتر الغازوال بحوالي 5 دراهم“.

وأضاف اليماني، مسترسلاً بخصوص مجموعة من الحلول المطروحة للتخفيض من أسعار المحروقات المرتفعة، أنه وعوض 13.65 درهم حاليا يمكن للتر الغازوال أن ينزل إلى 8.65 درهم.

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