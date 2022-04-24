“عمون” الأردني يسلط الضوء على دور الملك في الدفاع عن الوضع التاريخي للقدس
سلط الموقع الإخباري الأردني “عمون ” ، اليوم الأحد ، الضوء على دو الملك محمد السادس ، رئيس لجنة القدس ، في الدفاع عن الوضع التاريخي والقانوني والسياسي للمدينة المقدسة وصمود أهلها .
وكتب الموقع الإخباري الذي يحظى بمتابعة كبيرة ، أنه إذا كان المغرب يعتبر أن الحل الوحيد لحل القضية الفلسطينية هو إقامة دولة فلسطين مستقلة على الأرض الفلسطينية في حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، فإنه يرفض في نفس الوقت أي إجراءات أحادية الجانب تخص القدس ، ويعتبرها عملا غير قانوني وغير شرعي ، وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة .
كما يؤكد المغرب ، يضيف الموقع ، على أن المساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس ينطوي على خطر الزج بالقضية الفلسطينية في متاهات الصراعات الدينية ، وأن مكانة القدس التاريخية والدينية تستوجب الحفاظ عليها كفضاء للتسامح والتعايش بين مختلف الديانات السماوية ، انسجاما مع ما جاء في نداء القدس الذي وقعه الملك محمد السادس، بمعية قداسة البابا فرنسيس في الرباط في 30 مارس 2019.
وأضاف أنه بالموازاة مع العمل السياسي والدبلوماسي ، تقوم المملكة المغربية بعمل ميداني في القدس عبر ما تضطلع به وكالة بيت مال القدس، كآلية تنفيذية وميدانية للجنة القدس ، تحت إشراف الملك محمد السادس ، من إنجاز خطط ومشاريع ملموسة ، سكنية وصحية ، وتعليمية واجتماعية لفائدة سكان القدس ، الهدف منها بالأساس صيانة الهوية الحضارية للمدينة المقدسة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمقدسيين ودعم صمودهم وبقائهم في القـدس .
وأشار إلى أن المغرب يظل الممول الرئيسي لوكالة بيت مال القدس الشريف ، بما يفوق 87 في المائة من مجموع حجم التبرعات التي تتوصل بها الوكالة.
كما استعرض كاتب المقال بعض أوجه دعم المغرب لمدينة القدس والمتمثلة بالخصوص ، في المنحة المالية لصيانة معالم المسجد الأقصى ، وتوجيه جلالة الملك والبابا فرنسيس ، نداء حول القدس باعتبارها مدينة مقدسة وأرضا للقاء ، أكدا فيه على أهمية المحافظة على مدينة القدس الشريف ، باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية وصيانة وتعزيز الطابع الخاص للقدس الشريف كمدينة متعددة الأديان ، وحرية الولوج إلى الأماكن المقدسة في المدينة ، لفائدة أتباع الديانات التوحيدية الثلاث.
وينضاف إلى ذلك ، وفق المصدر ذاته ، إطلاق مبادرات جديدة مشتركة بين المغرب والأردن من أجل الدفاع عن المدينة المقدسة وحمايتها من كل محاولات تغيير وضعها التاريخي والقانوني والسياسي ومعالمها الدينية والحضارية الإسلامية والمسيحية ، مع تأكيد المغرب على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
وتوقف الموقع الإخباري ، أيضا ، عند مشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف والتي تقوم بتوجيهات من الملك محمد السادس ، بصفته رئيسا للجنة القدس ، بعمل ميداني متواصل لفائدة الشعب الفلسطيني في المدينة المقدسة.
وأوضح في هذا الصدد ، أنه منذ إنشاء وكالة بيت مال القدس ، الذراع الميداني للجنة القدس ، بلغت قيمة المشاريع التي تم تنفيذها أكثر من 63 مليون دولار ، والتي تم من خلالها تقديم العون للسكان الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية في المدينة المقدسة ، والحفاظ على المسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة الأخرى في المدينة وتراثها الحضاري والديني والثقافي والعمراني.
وأضاف أن المقاربة التي نهجها جلالة الملك منذ سنة 2000 ، تركزت على المزاوجة بين المساعي السياسية والدبلوماسية ، وبين العمل الميداني داخل مدينة القدس الشرقية ، للحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة ، ومساعدة سكانها على الصمود في إطار خطة فعالة أو ما يمكن تسميته بالإستراتيجية الميدانية ، الأمر الذي جعلها المؤسسة العربية والإسلامية الأكثر حضورا على المستوى الميداني في القدس.
وأشار إلى أن المغرب يقوم بمشاريع ذات طابع تنموي ، اجتماعي وثقافي ، من شأنها دعم صمود المقدسيين وتثبيت وجودهم في ديارهم ، ويتحمل أزيد من 86 في المائة من ميزانية اللجنة ، لافتا إلى أن التكلفة الإجمالية للبرامج والمشاريع المعتمدة لوكالة بيت مال القدس الشريف خلال سنة 2021 ، بلغت ما قيمته 3.6 مليون دولار ، موزعة على قطاعات التعليم والصحة والإعمار والمساعدة الاجتماعية.
7 تعليقات
فرق ان تدعم قضية .. وان تركب على قضايا هذا ما يحاولوه العجائز الذين اصبحوا في ارذل العمر .. ركبوا على القضية الوطنية فأطالوا معانات مغرر بهم وحاصروهم حتى يستمر ركوبهم على ظهورهم .. واليوم يحاولون الركوب على القضية الفلسطينية وهم يعلمون انهم لن يزيدوا هذا الشعب المجاهد الصامد الا معانات واضطهادا .. ولن يزيدوا القضية الفلسطينية الا تعقيدا .. الصهاينة يغتصبون ارض فلسطين ومسجدها .. والمغرب يجاوره من يريد قطع اجزاء من ترابه .. من يريد خلق كيان وهمي خسر من اجله كل ثرواته .. من يفرحه التضييق على جاره المسلم فيقطع عنه الغاز متحملا الخسارة .. وينبطحون للغرب وهم يتباهون بالمليون شهيد .. فهم خونة دماء الشهداء وهم الذين اتوا على ماتحت الارض وما فوقها .. وتركوا احفاد الشهداء للطوابير .. وغدروا بالجار الذي دعمهم وساندهم وااوى قياداتهم في زمن المحنة والاستعمار .. فكان الاستعمار احب اليهم من جارهم ..
اللهم فرج عن إخواننا في غزة اللهم عجل بنصرهم اللهم فرج همهم ونفس كربهم واكشف عنهم الغمة وأبدل همهم نصرا وفرحا وسرورا ..
المغرب في الطريق الصحيح تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس لجنة القدس..
المسرحيات والسيناريوهات العربية اصبحت فاشلة معلومة خواتمها قبل البداية ، فالهدف الرئيسي والوحيد من وراء عقد هذه القمة هو توفير وتحقيق أمن وسلامة اليهود ومنع احتجاجات ومظاهرات الشعوب العربية وحرمان الشعب الفلسطيني من اتخاذ أي شكل من اشكال المقاومة للمطالبة بحريته واسترجاع أرضه المغتصبة …
حكام والمسؤولين العرب هم من أعطوا الانطلاقة لمذلة الأمة العربية الإسلامية من طرف بني صهيون لتشتتهم ..
بعدما كانت الخطوط حمراء اصبحت خضراء وبعدما كانت وجوههم مشرفة اصبحت انوفهم ملطخة بالوحل عاشت فلسطين حرة..
لابد ان يستمر التطبيع باسرع وقت من البلدان العربية المترددة و التي لها نية في ذلك حتى “يميز الله الخبيث من الطيب” و تتضح الامور اكثر قبل موعد الحسم ، عندها سيفرح المؤمنون بنصر الله…