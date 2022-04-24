فرنسا ..رغم فوز ماكرون بولاية رئاسية ثانية خوف من صعود اليمين المتطرف

هبة بريس - وكالات

أعيد انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا لولاية ثانية بعدما تغلب على منافسته من اليمين المتطرف مارين لوبان، بحسب تقديرات أولى نشرتها مراكز الاستطلاع.

وحصد ماكرون الوسطي الليبرالي ما بين 57,6 و58,2 في المئة من الأصوات متقدما على مرشحة التجمع الوطني التي حازت ما بين 41,8 و42,4 في المئة من الأصوات، بحسب تلك التقديرات.

وأعربت لوبان عن امتنانها للأشخاص الذين صوتوا لها في المقاطعات، في الريف وفي أقاليم ما وراء البحار الفرنسية.

وبرزت مخاوف المهاجرين واللاجئين في فرنسا مع ارتفاع أسهم بعض المرشحين للرئاسة الفرنسية المعروفين بتبني أفكار متطرفة، ومعاداتهم للمهاجرين، في مقدمتهم اليميني المتطرف إيريك زمور، وإريك سيوتي، النائب الفرنسي اليميني المتطرف عن حزب “الجمهوريين”، إضافة إلى زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان.

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