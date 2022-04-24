نقابة مخاريق تعلن غيابها عن تظاهرات فاتح ماي للسنة الثالثة على التوالي

هبة بريس - الرباط

أعلن “الاتحاد المغربي للشغل”، عدم تنظيم تظاهرات ميدانية باليوم العالمي للعمال في فاتح ماي المقبل، للسنة الثالثة على التوالي بسبب اعتبره تزامنا ومُجريات طقوس عيد الفطر ، وكذا الخوف من تفشي فيروس كورونا أكثر بسبب التجمعات.

وجاء في بيان النقابة الأكبر بالمغرب ، “استحضارا للخطر الوبائي لفيروس كورونا، بالرغم من الحالة المستقرة نسبيافي الآونة الأخيرة، مما يستلزم الاستمرار في الحذر ومراعاة التدابير الاحترازية”.

وقالت النقابة انها ستكتفي ب”الإبقاء على جميع الأشكال ومظاهر الاحتفال والاحتجاج والتضامن العمالي داخل مقراتها”.

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