الميلود مخاريق

نقابة مخاريق تعلن غيابها عن تظاهرات فاتح ماي للسنة الثالثة على التوالي

2022-04-24 / 20:56
2
هبة بريس - الرباط

أعلن “الاتحاد المغربي للشغل”، عدم تنظيم تظاهرات ميدانية باليوم العالمي للعمال في فاتح ماي المقبل، للسنة الثالثة على التوالي بسبب اعتبره تزامنا ومُجريات طقوس عيد الفطر ، وكذا الخوف من تفشي فيروس كورونا أكثر بسبب التجمعات.

وجاء في بيان النقابة الأكبر بالمغرب ، “استحضارا للخطر الوبائي لفيروس كورونا، بالرغم من الحالة المستقرة نسبيافي الآونة الأخيرة، مما يستلزم الاستمرار في الحذر ومراعاة التدابير الاحترازية”.

وقالت النقابة انها ستكتفي ب”الإبقاء على جميع الأشكال ومظاهر الاحتفال والاحتجاج والتضامن العمالي داخل مقراتها”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قلعة السراغنة ..اعتراض حافلة للنقل المدرسي والاعتداء على تلاميذ والدرك يعتقل جانحين

قلعة السراغنة ..اعتراض حافلة للنقل المدرسي والاعتداء على تلاميذ…

2022-04-24 / 19:50
Photo of القوات المسلحة الملكية تحبط عملية للتهريب الدولي للمخدرات

القوات المسلحة الملكية تحبط عملية للتهريب الدولي للمخدرات

2022-04-24 / 18:49
Photo of “الناموس ” يستنفر سلطات عمالة المضيق- الفنيدق

“الناموس ” يستنفر سلطات عمالة المضيق- الفنيدق

2022-04-24 / 18:38
Photo of مارتيل ..حجز كمية مهمة من المخدرات معدة للتهريب

مارتيل ..حجز كمية مهمة من المخدرات معدة للتهريب

2022-04-24 / 17:59
Photo of الطائفة اليهودية المغربية بالصويرة تحتفل بعيد ميمونة

الطائفة اليهودية المغربية بالصويرة تحتفل بعيد ميمونة

2022-04-24 / 17:25
Photo of “البام” يطالب الحكومة بالغاء اختبار “PCR” لولوج التراب الوطني جوا

“البام” يطالب الحكومة بالغاء اختبار “PCR” لولوج التراب الوطني…

2022-04-24 / 17:18
Photo of نقابة الاستقلال تطالب برفع الأجور بـما لايقل عن 10 في المائة

نقابة الاستقلال تطالب برفع الأجور بـما لايقل عن 10…

2022-04-24 / 13:39
Photo of أكادير : وزارة الصيد البحري تمنع جمع وتسويق الصدفيات بسبب مواد سامة

أكادير : وزارة الصيد البحري تمنع جمع وتسويق الصدفيات…

2022-04-24 / 13:07
Photo of خصاص كبير في دواء ” اوكتاݣام” الخاص بعلاج نقص المناعة بالصيدليات

خصاص كبير في دواء ” اوكتاݣام” الخاص بعلاج نقص…

2022-04-24 / 12:02
Photo of إسرائيل تلغي شرط ارتداء الكمامات بالأماكن المغلقة

إسرائيل تلغي شرط ارتداء الكمامات بالأماكن المغلقة

2022-04-24 / 09:26

‫2 تعليقات

  2. اسقط،اتحاد،المغربي للشغل وامينه، اعذاء الطبقة العاملة إلى مزبلة التاريخ ايها العملاء الذين اصبحوا،اغنياء على ضهور العمال البسطاء،والله يمهل ولا يهمل ايها الخونة، وعرق،العمال،٧لى ضهوركم،الى يوم القيامة،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق