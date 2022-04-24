مارين لوبان بعد “الهزيمة”: معركتنا انطلقت الليلة

هبة بريس - وكالات

اعتبرت زعيمة اليمين الفرنسي، مارين لوبان، تقديرات نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي أجريت الأحد، بأنها “نصر رائع”، ووصفتها بـ”التاريخية”، على الرغم من إقرارها بالهزيمة أمام إيمانويل ماكرون، الذي سيبدأ ولايته الثانية رئيسا للبلاد.

وأشارت التقديرات التي نشرتها مراكز الاستطلاع إلى فوز ماكرون بنسبة تتراوح بين 57,6 و58,2 في المئة من الأصوات، بينما حصلت لوبان على 41.8 في المئة من الأصوات.

وأعلنت لوبان، البالغة من العمر 53 عاما، أمام حشد من أنصارها بعد ظهور استطلاعات الرأي بأن المعركة السياسية متواصلة، وأنها ستقود تيارها بالانتخابات التشريعية التي تجرى في وقت لاحق من هذا العام.

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