قلعة السراغنة ..اعتراض حافلة للنقل المدرسي والاعتداء على تلاميذ والدرك يعتقل جانحين

هبة بريس - الرباط

تعرضت حافلة للنقل المدرسي ،للاعتراض من قبل جانحين بمنطقة ” بوروطة” التابعة لاقليم قلعة السراغنة، حيث تم الاعتداء على تلاميذ ومحاولة ارغامهم على النزول من الحافلة .

وبحسب شريط فيديو، انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي ، فقد ظهر عدد من الجانحين يحملون أسلحة بيضاء عمدوا الى اعتراض الحافلة المخصصة للنقل المدرسي ،وتكسير زجاج النوافذ ما أثار حالة من الهلع في صفوف التلاميذ .

وأفادت مصادر محلية أن عناصر الدرك الملكي ، تمكنت من توقيف ثلاثة جانحين حيث يجري التحقيق معهم لتحديد دوافع الحادث .

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