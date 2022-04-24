اعتداء على حافلة

قلعة السراغنة ..اعتراض حافلة للنقل المدرسي والاعتداء على تلاميذ والدرك يعتقل جانحين

2022-04-24 / 19:50
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هبة بريس - الرباط

تعرضت حافلة للنقل المدرسي ،للاعتراض من قبل جانحين بمنطقة ” بوروطة” التابعة لاقليم قلعة السراغنة، حيث تم الاعتداء على تلاميذ ومحاولة ارغامهم على النزول من الحافلة .

وبحسب شريط فيديو، انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي ، فقد ظهر عدد من الجانحين يحملون أسلحة بيضاء عمدوا الى اعتراض الحافلة المخصصة للنقل المدرسي ،وتكسير زجاج النوافذ ما أثار حالة من الهلع في صفوف التلاميذ .

وأفادت مصادر محلية أن عناصر الدرك الملكي ، تمكنت من توقيف ثلاثة جانحين حيث يجري التحقيق معهم لتحديد دوافع الحادث .

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‫6 تعليقات

  4. ولدهوم يكونو ماتو عليهوم٤ بالخلعة كيفاش غايقدرو يرجعو يسافطهوم للمدرسة

  5. غاتشكل صدمة التلاميذ لي كانو على متن الحافلة وغايصيبهوم الرعب من الذهاب للمدرسة

  6. يجب الحكم عليهم بأقصى العقوبات لكي يبقو عبرة لمن يحملو السلاح الأبيض

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