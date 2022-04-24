في الصورة الرئيس المصري والعاهل الأردني وولي عهد أبوظبي

زيارة غير معلنة ..تعهد مصري اماراتي أردني لاستعادة التهدئة بالقدس

2022-04-24 / 19:40
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هبة بريس - وكالات

تعهد الأردن ومصر والإمارات، الأحد، بالعمل على وقف التصعيد بكافة أشكاله واستعادة التهدئة في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

جاء ذلك خلال لقاء ثلاثي بالقاهرة جمع ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بحسب بيانين للديوان الملكي والرئاسة المصرية.

ومنذ أيام، يسود توتر في القدس وساحات المسجد الأقصى، جراء اقتحامات إسرائيلية للمسجد، تزامنت مع عيد “الفصح اليهودي” الذي استمر أسبوعا وانتهى الخميس.

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‫4 تعليقات

  1. هادي فاتت اصحاب الطوابير ..والا لقيل تزعم وحث واوصى وقاد ونظم .. زعيمهم ..كل شيء

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