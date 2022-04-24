القوات المسلحة الملكية تحبط عملية للتهريب الدولي للمخدرات
هبة بريس-أشعبان لحبيب
في إطار مراقبتها للحدود الترابية للمملكة المغربية، علمت هبة بريس من مصادرها، أن القوات المسلحة الملكية تمكنت أمس السبت، من توقيف ثلاث سيارات على متنها كميات كبيرة من مخدر الشيرا قرب الجدار العازل.
وحسب مصادر محلية، فقد مكنت يقظة عناصر القوات المسلحة الملكية، المرابطة على حدود المملكة من إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات من خلال عملية تهريب أزيد من 6 أطنان من المخدرات، كانت محملة على متن 3 سيارات رباعية الدفع، بالحدود الجنوبية للمملكة.
وقد تمكن السائقون من الفرار إلى وجهة غير معلومة بعد مطاردتهم من طرف عناصر القوات المسلحة الملكية وسط الصحراء وإرغام العربات على التوقف بعد إطلاق النار بشكل تحذيري من طرف دورية القوات المسلحة الملكية.
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4 تعليقات
ناري شحال دالاخبار دالمخدرات هاذ الشي كثر بزاف
تجارة المخدرات كيلقاوها اسرع حل للثروة وكسب مال صحيح هو عاد ينور يخدم ….
هاذ المخدرات ولاو الشباب يستهلكوها كثر من الاستهلاك دالاكل والشرب الله يعفو يارب
Toute cette quantité de hachich provient du nord,l ou sont les gendarmes, la polices etc.. du nord jusqu’au sud?????, les responsables ne veulent pas éradiquer le fléau. il y a toujours des traitres qui laissent passer soit à Tanger ou au sud. Le meilleur remède c’est la peine capitale.