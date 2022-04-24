القوات المسلحة الملكية تحبط عملية للتهريب الدولي للمخدرات

هبة بريس-أشعبان لحبيب

في إطار مراقبتها للحدود الترابية للمملكة المغربية، علمت هبة بريس من مصادرها، أن القوات المسلحة الملكية تمكنت أمس السبت، من توقيف ثلاث سيارات على متنها كميات كبيرة من مخدر الشيرا قرب الجدار العازل.

وحسب مصادر محلية، فقد مكنت يقظة عناصر القوات المسلحة الملكية، المرابطة على حدود المملكة من إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات من خلال عملية تهريب أزيد من 6 أطنان من المخدرات، كانت محملة على متن 3 سيارات رباعية الدفع، بالحدود الجنوبية للمملكة.

وقد تمكن السائقون من الفرار إلى وجهة غير معلومة بعد مطاردتهم من طرف عناصر القوات المسلحة الملكية وسط الصحراء وإرغام العربات على التوقف بعد إطلاق النار بشكل تحذيري من طرف دورية القوات المسلحة الملكية.

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