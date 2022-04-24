“الناموس ” يستنفر سلطات عمالة المضيق- الفنيدق

هبة بريس - طنجة

انعقد بمقر عمالة المضيق- الفنيدق ، اجتماع لتدارس سبل محاربة انتشار البعوض على مستوى تراب العمالة .

وتطرق الاجتماع إلى التدابير والإجراءات والاستعدادات اللوجستيكية والبشرية الضرورية لوضع برنامج عمل لمحاربة انتشار البعوض ، حيث خلص الاجتماع الى ان انتشار “الناموس” بتراب عمالة المضيق – الفنيدق يعود لعامل الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة عقب امكار غزيرة شهدتها المنطقة .

وتقوم لجنة اليقظة التابعة للمندوبية الإقليمية للصحة بزيارات ميدانية منتظمة لدارسة ورصد وجود نواقل الأمراض من الحشرات، والحرص على مكافحتها بتعاون ما باقي المتدخلين.

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