بعد مقتل قاصر من أصول مغربية رميا بالرصاص ..قوات خاصة للتعامل مع العنف بأخطر أحياء سبتة

هبة بريس - مكتب طنجة

تسببت أحداث العنف الأخيرة التي شهدها حي “البرينسيبي” بسبتة المحتلة ، في استدعاء الشرطة الاسبانية بالثغر المحتل لقوات خاصة قصد التعامل مع أعمال العنف بالحي الذي تقطنه غالبية من أصول مغربية .

وقالت الصحافة المحلية بجيب سبتة المحتل ، ان ارسال القوات الخاصة للحي المذكور جاء نتيجة اقدام عدد من الأشخاص بالشروع في إطلاق النيران في الهواء وإحداث حالة من الرعب في حي “البرنسيبي” والأحياء المجاورة.

جدير بالذكر ان حي “البرنسيبي”قد شهد الاسبوع الماضي جريمة قتل قاصر من أصول مغربية بالقرب من حي “البرنسيبي” من طرف مجهول أطلق النار عليه، لتبدأ حالة من الاحتجاج في الحي المذكور، تحولت إلى أعمال عنف بالأسلحة النارية.

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