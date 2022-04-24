فرنسا تعلن مقتل شاب مغربي رميا برصاص الشرطة
هبة بريس – متابعة
أعلن المدعي العام بمدينة “بلوا” الفرنسية، مقتل شاب مغربي يبلغ من العمر 26 عاما، الخميس، متأثرا برصاص اطلق عليه من طرف قوات الامن .
وقال المدعي العام بالمدينة، في بيان، الأحد، إن تحقيقا جنائيا قد فتح في “محاولة قتل عناصر من شرطة قسم بلوا” حيث سيجري تشريح الجثة لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة.
وخلصت العناصر الأولى من التحقيق إلى أن الشرطي الذي أطلق النار على المغربي تصرف “دفاعا عن النفس”، وفق ما أشارت النيابة أول أمس الجمعة،
وكان الشاب المغربي ، يتجول يوم الخميس في شوارع بلوا حاملا سكينا ، قبل ان يطلب منه احد عناصر الشرطة القاء سلاحه في مدخل لدار المسنين ، لكنه سار نحوهم قبل ان تصيبه أربع رصاصات في صدره .
ما رأيك؟
المجموع 11 آراء
10
1
3 تعليقات
يجب قتل كل من يهدد امن وسلامة الاشخاص كل من يحمل سلاح فهو ارهابي لكي تعيش الشعوب بسلام
يجب قتل اي واحد حامل السلاح الابيض في المغرب القتل و القتل
بعض الشباب من أصول عربية وافريقية لا يحترمون قانون البلد ولا يريدون العمل ولا التعليم بل يريدون كل شي بالمجان فعلا يسيءون إلى سمعة الجالية العربية يجب إحترام قانون البلد