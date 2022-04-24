شرطة فرنسا

فرنسا تعلن مقتل شاب مغربي رميا برصاص الشرطة

2022-04-24 / 17:05
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هبة بريس – متابعة

أعلن المدعي العام بمدينة “بلوا” الفرنسية، مقتل شاب مغربي يبلغ من العمر 26 عاما، الخميس، متأثرا برصاص اطلق عليه من طرف قوات الامن .

وقال المدعي العام بالمدينة، في بيان، الأحد، إن تحقيقا جنائيا قد فتح في “محاولة قتل عناصر من شرطة قسم بلوا” حيث سيجري تشريح الجثة لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة.

وخلصت العناصر الأولى من التحقيق إلى أن الشرطي الذي أطلق النار على المغربي تصرف “دفاعا عن النفس”، وفق ما أشارت النيابة أول أمس الجمعة،

وكان الشاب المغربي ، يتجول يوم الخميس في شوارع بلوا حاملا سكينا ، قبل ان يطلب منه احد عناصر الشرطة القاء سلاحه في مدخل لدار المسنين ، لكنه سار نحوهم قبل ان تصيبه أربع رصاصات في صدره .

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