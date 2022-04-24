بعد إطلاق “الشيطان”.. تعليق روسي رسمي عن قدراته وأين سيتم نصبه
قال قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية للجيش الروسي، الكولونيل جنرال سيرغي كاراكاييف، إن الصاروخ عابر القارت “سارمات” الذي تم اختباره مؤخرا قادر على حمل أسلحة خارقة لسرعة الصوت.
وقال المسؤول الرفيع، وفق أسوشييتد برس، إنه قادر على حمل “المركبات الإنزلاقية فرط صوتية” من نوع “أفانغارد” التي تقول روسيا إنها قادرة على قال على الطيران 27 مرة أسرع من سرعة الصوت والقيام بمناورات حادة لتفادي المضادات الجوية.
وكانت موسكو قد أعلنت، السبت، أنها تعتزم نشر صواريخها الباليستية التي تم اختبارها حديثا من طراز “سارمات”، والقادرة على شن ضربات نووية بحلول الخريف المقبل.
وقال ديمتري روجوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية “روسكوزموس” في مقابلة مع التلفزيون الروسي الرسمي، إن الصواريخ ستنشر في منطقة كراسنويارسك بسيبيريا على بعد نحو ثلاثة آلاف كيلومتر شرقي موسكو.
وصاروخ سارمات الذي يلقب بـ “الشيطان 2″، قادر على حمل 10 أو أكثر من الرؤوس النووية، وضرب أهداف على بعد آلاف الأميال، وفق خبراء.
وتم اختبار “سارمات” هذا الأسبوع، بعد سنوات من التأخير بسبب مشكلات تقنية وتمويلية.
واختبار الأربعاء الماضي، يمثل عرضا للقوة من جانب روسيا في وقت أدت فيه الحرب في أوكرانيا إلى توترات مع الولايات المتحدة وحلفائها.
ويندرج هذا السلاح في إطار سلسلة صواريخ أخرى قدمها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عام 2018 على أنها “لا تُقهر”.
وتشمل هذه الصواريخ كينغال وأفانغارد.
وفي 2019، قال بوتين إن الصاروخ سارمات “ليست له حدود عندما يتعلق الأمر بالمدى” وإن بإمكانه “إصابة أهداف من خلال عبور القطب الشمالي وكذلك القطب الجنوبي”.
20 تعليقات
يجب التدخلات الخارجية والدول الأوروبية لمنع هذه الحرب المدمرة ؛ نحن نريد تهدئة الأوضاع السياسية بين البلدين أوكرانيا وروسيا ولكن للاسف الشديد هذآ لايبشر بالخير لطفك بنا يآرب اللهم احفظ الأمة الإسلامية باكملها من كل سوء ومكروه يصيبهم…
يقول المثل المغربي ( ما حدها تقاقي وهي تلد…) كثرت الحروب المدمرة والانزاعات إنها علامة الساعة…ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
إلي أي حد تريد ان تصل روسيا بإطلاق هذا الصاروخ المدمر ؟؟؟؟؟؟
روسيا بهذه الأفعال الإجرامية في حق الاوكرانين تريد تحطيم الإقتصاد العالمي وحسبنا آلله ونعم الوكيل…
ألا يكفيها التدمير الشامل وتشريد الأسر عن بعضها والآن تقوم بإطلاق صاروخ سارمات ؛. يجب التدخل الفوري لوقف إطلاق هذا الصاروخ الروسي المدمر البشرية….
لا أظن أنه سيعزز القدرة العسكرية وكما قال بلسانه سيضمن له امن بلاده ولكن الغرض منه هو الدمار الشامل ……
يجب محاسبته على هذه الأفعال الإجرامية في حق ضحايا الابرياء الاوكرانين من هذه الحرب المدمرة نفسيتهم أولا وتشريد عائلتهم ؛. ما كفايا حروب….
إن هذا الصاروخ الروسي هو من سيدمر أوكرانيا لأنه صاروخ سارمات خطير جدا جدا على أوكرانيا بصفة عامة وعلى العالم بصفة نهائية يجب على الدول بالتدخل العاجل لمنعه….
هذآ ما يجعل البيئة تتلوث وتكثر الأوبئة والامراض الخطيرة في جهاز التنفس…ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم… يجب منع اطلاقه…..
إذا تم اطلاقه يجب أن يؤدي العقوبات عليه ؛ ويتحمل مسئوليته. ومن حفر حفرة يطيح فيها هههههههههههه.
ربما ياسيد بوتين سيكون الرد عليك أقوى من الأول وستكون الضربة القاضية النووية عليك كما يقال المثل المغربي ( لحفر شي حفرة يطيح فيها هههههههههههه).
هذآ ليس لعب جيطيا وإنما أنت ياسيد بوتين تبحث عن المشاكل وفي النهاية تكون لك كارثة كبرى لايحمد عقباها ولن تجد لها مسلكا…
أظن أن تجربة هذآ الصاروخ الروسي ستعود على بوتين بالأسوء وسيؤدي التمن غالي جدا فهو يدمر نفسه قبل كل شيء وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيه…
يجب مراجعة نفسك قبل ان تتخطى حاجز الحدود وتكثر عليك الفواتير ولا تستطيع تأديتها ياسيد بوتين ؛ كما يقال المثل المغربي ضربة بالمقص حسن من تخميمة وتخميمة هههههههههههه.
اصبحت تخرف ياسيد بوتين لانك رجل مسنا لا تعرف التصرف كان على دولتك ان تاخذك الى دار العجزة هههههههههههه…
روسيا لا تعرف الرحمة والشفقة فهي تعرف ماعادا الدمار والخراب لا يهمها من يتشرد أو يموت تريد ان تصل الى مصلحتها فوق كل شيء…
نطالب بالتدخل الفوري لوقف إطلاق هذا الصاروخ الروسي ونطالب بالسلم والسلام وتهدئة الوضع السياسي فيما بينهما وتهدئة الأعصاب والرجوع إلى الصواب والحلول ترضي الطرفين….
هذا الصاروخ الروسي لا يتضمن أمن واستقرار في روسيا بل يزداد كرها وتدميرا العالم بأكمله اتقي الله وارجع إلى الصواب والحلول المرضية وعدم التهور حتى لا ينعكس عليك ذالك …
كل ما في الأمر جميل هو أن بوتين لن يقوم بالتعدي على الدول الثالت عكس ما فعلته الدول الأخرى ومع ذلك نتمنى تهدئة الأوضاع السياسية في روسيا واوكرانيا ومعالجة المشاكل بالتي هي احسن حتى لايقعوا في كارثة كبرى لايحمد عقباها بالنسبة لروسيا…
أين هو تدخل امريكا من هذا الموقف هل هي خائفة أم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ام تخاف ان تقع في شبكات بما فيها مشكل البترول.. لأن أصلا امريكا لا تقدر على روسيا وإنما هي تهجم على الدول الضعيفة التي لا حولة لها ولاقوة إلا بالله العلي العظيم…