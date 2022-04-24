عبد الواحد الراضي

الراضي يحتفظ برئاسة لجنة التحكيم والأخلاقيات بحزب الوردة

2022-04-24 / 16:00
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هبة بريس _ الرباط

احتفظ القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي، عبد الواحد الراضي، برئاسة اللجنة الوطني للتحكيم والأخلاقيات

وصوت أعضاء المجلس الوطني للحزب، اليوم الأحد، بالإجماع على اللائحة التي اقترحها الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر

وجاءت اللائحة على الشكل الاتي :

ابراهيم البعمراني، ومحمد لخصاصي، وأحمد ابوه، والسعدية السعدي، وأمينة أوشلح، وعلال اوشن، وعمر بنعياش، وفاطمة بالموذن، وفاطنة سرحان، ومحمد السوعلي، ومحمد العربي الزكاري، والبزاوي عبد الكبير.

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تعليق واحد

  1. اين الطاقات الشابة هل حزب الوردة عقيم الى هذه الدرجة
    هل هذه الانتخابات نزيهة و اذا كانت كذلك هل حزب الوردة اصابته الشيخوخة

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