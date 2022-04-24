الحبيب المالكي

انتخاب الحبيب المالكي بالاغلبية رئيسا لبرلمان الوردة لولاية ثالثة

2022-04-24 / 15:24
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هبة بريس _ الرباط

صادق المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، في دورته الأولى المنعقدة اليوم، الأحد، بالأغلبية، على مقترح الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، بالتمديد للحبيب المالكي رئيسا لبرلمان حزب الوردة لولاية ثالثة

وصادق المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، في دورته الأولى المنعقدة اليوم الأحد، بالإجماع على لائحة المكتب السياسي التي اقترحها الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر

وكانت اللائحة على الشكل الاتي

الأمين بقالي، /أحمد عبيطة، /٠المهدي الفاطمي، /المهدي العلوي، / ودريس شطيبي،/أحمد العاقد، /السالك المساوي، /الشرقاوي زايدي، /ابراهيم الراشادي، /بنيونس مرزوقي/ بديعة الراضي،/جواد شفيق، /خولة لشكر، /حنان رحاب، /زينب الخياطي، /سعيد العزيز، /سلوى دمناتي، /طارق المالكي، /عائشة زكري، /عائشة كرجي، /عبد الحميد جماهيري، /عمر اعنان./فتيحة سداس، /لطيفة الشريف، /السعدية بنسهلي، /محمد ابودرار، /محمد شوقي، /محمد بن عبد القادر ، /محمد ملال، /محمد عبا، /ماشج القرقري، /مهدي مزواري، /يونس مجاهد، /عبد الرحيم شهيد، / منال تقال.

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‫2 تعليقات

  1. انتخاب الحبيب المالكي بالاغلبية رئيسا لبرلمان الوردة لولاية ثالثة و ذلك لعدم توفر شخص اخر بالمغرب غيره
    هرمنا و نحن نرى نفس الوجوه التي لم و لن تقدم اي شيء للمواطن و للوطن همهم تكديس الثروات في ارصدتهم اما الشعب فهو اخر همهم

  2. عندما قبل الاتحاد الاشتراكي بحكومة التناوب و رضيت زعاماته بتقاسم الكعكة (من اثارها السطو الشهير على اموال بنك السي اي اش و بيع ممتلكات الدولة الحيوية في سوق النخاسة)كان لشكر يقطع المراحل ليفوز بدوره بنسبته و طبعا لم يجد سوى التلميذ النجيب المالكي ليوقعا شهادة وفاة الاتحاد و يستمرا في حلب البقرة …

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