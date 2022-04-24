انتخاب الحبيب المالكي بالاغلبية رئيسا لبرلمان الوردة لولاية ثالثة

هبة بريس _ الرباط

صادق المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، في دورته الأولى المنعقدة اليوم، الأحد، بالأغلبية، على مقترح الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، بالتمديد للحبيب المالكي رئيسا لبرلمان حزب الوردة لولاية ثالثة

وصادق المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، في دورته الأولى المنعقدة اليوم الأحد، بالإجماع على لائحة المكتب السياسي التي اقترحها الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر

وكانت اللائحة على الشكل الاتي

الأمين بقالي، /أحمد عبيطة، /٠المهدي الفاطمي، /المهدي العلوي، / ودريس شطيبي،/أحمد العاقد، /السالك المساوي، /الشرقاوي زايدي، /ابراهيم الراشادي، /بنيونس مرزوقي/ بديعة الراضي،/جواد شفيق، /خولة لشكر، /حنان رحاب، /زينب الخياطي، /سعيد العزيز، /سلوى دمناتي، /طارق المالكي، /عائشة زكري، /عائشة كرجي، /عبد الحميد جماهيري، /عمر اعنان./فتيحة سداس، /لطيفة الشريف، /السعدية بنسهلي، /محمد ابودرار، /محمد شوقي، /محمد بن عبد القادر ، /محمد ملال، /محمد عبا، /ماشج القرقري، /مهدي مزواري، /يونس مجاهد، /عبد الرحيم شهيد، / منال تقال.

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