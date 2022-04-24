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الجامعة تهنئ الوداد بالتأهل للمربع الذهبي لعصبة الأبطال

2022-04-24 / 15:07
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هبة بريس _ رياضة

هنأ رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، نادي الوداد الرياضي، بعد تأهله لنصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، بعدما تجاوز في دور الربع فريق شباب بلوزداد الجزائري.

وجاء في تهنئة الجامعة للنادي الأحمر “يتقدم رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، أصالة عن نفسه و نيابة عن أعضاء المكتب المديري، بتهنئة نادي الوداد الرياضي، بعد تأهله لنصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية”.

وبهذا التأهل يضرب ممثل كرة القدم المغربية في هذه المنافسة موعدا في دور النصف مع فريق بيترو اتليتكو الانغولي الذي أخرج نادي ميمولدي ساندونز الجنوب افريقي.

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