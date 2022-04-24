أكادير : وزارة الصيد البحري تمنع جمع وتسويق الصدفيات بسبب مواد سامة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أعلن قطاع الصيد البحري عن منع جمع وتسويق الصدفيات بالمنطقة البحرية المصنفة “كاب غير” بالساحل الشمالي لاكادير.

وأوضحت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن نتائج التحليلات التي قام بها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المنطقة البحرية المصنفة تامري- كاب غير “أثبتت وجود مواد بيولوجية بحرية سامة بكميات غير طبيعية في صدفيات هذه المنطقة”.

وأضاف بيان لوزارة الفلاحة، أنه على ضوء هذه النتائج، تدعو الوزارة مستهلكي هذا المنتوج بعدم التزود إلا بالصدفيات المعبأة، والحاملة للملصقات الصحية التي يجري تسويقها بنقط البيع المرخصة (الأسواق الرسمية).

وحذرت الوزارة من كون الصدفيات التي تباع بالتقسيط في أماكن غير مرخص لها، لا تتوفر على أي ضمانات صحية، وتشكل بالتالي خطرا على الصحة العمومية.

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