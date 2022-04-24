الصورة من الارشيف

أكادير : وزارة الصيد البحري تمنع جمع وتسويق الصدفيات بسبب مواد سامة

2022-04-24 / 13:07
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

أعلن قطاع الصيد البحري عن منع جمع وتسويق الصدفيات بالمنطقة البحرية المصنفة “كاب غير” بالساحل الشمالي لاكادير.

وأوضحت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن نتائج التحليلات التي قام بها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المنطقة البحرية المصنفة تامري- كاب غير “أثبتت وجود مواد بيولوجية بحرية سامة بكميات غير طبيعية في صدفيات هذه المنطقة”.

وأضاف بيان لوزارة الفلاحة، أنه على ضوء هذه النتائج، تدعو الوزارة مستهلكي هذا المنتوج بعدم التزود إلا بالصدفيات المعبأة، والحاملة للملصقات الصحية التي يجري تسويقها بنقط البيع المرخصة (الأسواق الرسمية).

وحذرت الوزارة من كون الصدفيات التي تباع بالتقسيط في أماكن غير مرخص لها، لا تتوفر على أي ضمانات صحية، وتشكل بالتالي خطرا على الصحة العمومية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نقابة الاستقلال تطالب برفع الأجور بـما لايقل عن 10 في المائة

نقابة الاستقلال تطالب برفع الأجور بـما لايقل عن 10…

2022-04-24 / 13:39
Photo of خصاص كبير في دواء ” اوكتاݣام” الخاص بعلاج نقص المناعة بالصيدليات

خصاص كبير في دواء ” اوكتاݣام” الخاص بعلاج نقص…

2022-04-24 / 12:02
Photo of إسرائيل تلغي شرط ارتداء الكمامات بالأماكن المغلقة

إسرائيل تلغي شرط ارتداء الكمامات بالأماكن المغلقة

2022-04-24 / 09:26
Photo of شفشاون ..الغموض يلف سرقة مكتب رئيس جماعة بني رزين والدرك يحقق

شفشاون ..الغموض يلف سرقة مكتب رئيس جماعة بني رزين…

2022-04-23 / 21:41
Photo of أكادير ..مهاجم سياح تغازوت نزيل مستشفى أمراض عقلية

أكادير ..مهاجم سياح تغازوت نزيل مستشفى أمراض عقلية

2022-04-23 / 21:22
Photo of مكناس .. السجن النافذ 45 سنة في حق عصابة أطلقت الرصاص على عناصر الدرك الملكي

مكناس .. السجن النافذ 45 سنة في حق عصابة…

2022-04-23 / 20:45
Photo of أكادير: مختل عقلي يطعن عنصر قوات مساعدة ويروع ساكنة تغازوت

أكادير: مختل عقلي يطعن عنصر قوات مساعدة ويروع ساكنة…

2022-04-23 / 19:07
Photo of برلمانية تسائل بنموسى حول “هزالة ” تعويضات تصحيح الامتحانات الاشهادية

برلمانية تسائل بنموسى حول “هزالة ” تعويضات تصحيح الامتحانات…

2022-04-23 / 17:29
Photo of يهم السائقين.. توقف مؤقت لحركة السير بين برشيد والبيضاء

يهم السائقين.. توقف مؤقت لحركة السير بين برشيد والبيضاء

2022-04-23 / 13:53
Photo of شفشاون تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الأخيرة

شفشاون تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الأخيرة

2022-04-23 / 13:00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق