رئيس البرلمان العربي يشيد بدور محمد السادس في الدفاع عن القضية الفلسطينية

هبة بريس _!الرباط

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بالجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وعبر العسومي خلال مباحثات أجراها اليوم الأحد بالقاهرة، مع سفير المغرب بمصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية، السيد أحمد التازي، عن تقديره وامتنانه لدعم جلالة الملك الموصول، لصمود الشعب الفلسطيني، وما تقوم به وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس من جهود في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم صمود أهاليها.

وشكل اللقاء أيضا فرصة لبحث تعزيز علاقات التعاون بين البرلمان العربي والبرلمان المغربي من خلال تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية بما يعزز من الصوت العربي ووحدته لمواجهة القضايا المختلفة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية المركزية.

وذكر السيد العسومي في هذا الصدد بأن المغرب كان على الدوام داعما للعمل العربي المشترك وعضوا فاعلا في البرلمان العربي مساهما في تفعيل أهدافه وبرامجه

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