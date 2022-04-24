العلم الفلسطيني

دعوة فريق إنجليزي لزيارة فلسطين بعد رفعه علمها فوق ملعبه

2022-04-24 / 12:13
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هبة بريس

وجّه السفير الفلسطيني في لندن حسام زملط التحية إلى (دايل فينس) رئيس نادي (فوريست غرين روفرز) ‎الإنجليزي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، بعد رفع علم ‎فلسطين رسميًّا فوق ملعب النادي تضامنًا مع شعبها.

وقال السفير الفلسطيني إنه وجّه إلى فينس والنادي دعوة لزيارة فلسطين ردًّا على هذه اللفتة

ونشر فينس سلسلة تغريدات على تويتر قبل أيام أعلن خلالها رفع علم فلسطين على ملعب النادي تضامنًا مع فلسطين.

وكتب قائلًا إن الوضع في فلسطين يشبه أوكرانيا “الغزو، الاحتلال، قتل المدنيين، تدمير المنازل والمستشفيات، وفرض الحصار”.

وأضاف أن فلسطين “ترزح تحت حصار إسرائيلي من الجو والأرض والبحر منذ عقود”، مشيرًا إلى ان الولايات المتحدة تسمح بهذا الأمر وتضخ المليارات من الدولارات لمساعدة الاقتصاد والجيش الإسرائيلي، وتستخدم حق النقض في مجلس الأمن الدولي لإيقاف أي عمل فاعل في الأمم المتحدة

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