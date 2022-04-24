خصاص كبير في دواء ” اوكتاݣام” الخاص بعلاج نقص المناعة بالصيدليات

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس ” عن تسجيل نقص كبير في دواء ” أوكتاجام والمعروف باسم ” الݣلوبيولين المناعي الوريدي” بالصيدليات وكذلك مراكز تحاقن الدم بالمغرب، وان الكميات المتوفرة في المخزون لن تكفي لسد حاجيات مرضى نقص المناعة الأولي.

وكان وزير الصحة قد قدم جواب على سؤال وجه له داخل البرلمان بهذا الخصوص، بعد أن أكد وجود هذا الاشكال، مؤكدا أن هناك تعثر في الانتاج من طرف شركة فرنسية، مضيفا أن المغرب جلب قرابة 8816 جرعة سنة 2021, واعتبر الوزير أن الإقبال على هذا الدواء عالميا تسبب في تسجيل خصاص.

– ماهو دواء أوكتاݣام ؟

دواء أوكتاݣام يعرف باسم الجلوبيولين المناعي الوريدي ، وهو محلول معقم مصنوع من البلازما البشرية ، ويحتوي على الأجسام المضادة التي يمكنها مساعدة الجسم على حماية نفسه ، من الإصابة بالعدوى بالأمراض المختلفة.

دواء أوكتاجام معتمد من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير ، لعلاج نقص المناعة الأولية أو نقص الهيموجلوبين الدم الخلقي ، وكذلك نقص المناعة المتغير الشائع ، أي نقص الجلوبولين الدم المرتبط بمتلازمة “ويسكوت ألدريتش” ونقص المناعة المشترك الشديد ، كما أنه عقار معتمد لعلاج قلة الصفيحات المناعية والحصبة ، ويمكن استخدام هذا الدواء أيضًا لعلاج أمراض غير مكتوبة في نشرته الدوائية.

– دواعي استخدام دواء أوكتاݣام ؟؟

يستخدم هذا الدواء لتقوية نظام الدفاع الطبيعي في الجسم أي جهاز المناعة ، وذلك بهدف تقليل خطر الإصابة بأمراض المناعة ، خاصة في الأشخاص الذين يعانون من ضعفها، حيث يتكون هذا الدواء من دم الإنسان السليم الذي يحتوي على مستوى عالٍ من بعض الأجسام المضادة ، والتي تساعد في مكافحة العدوى ، كما أنه يستخدم لزيادة عدد الصفائح الدموية في الدم ، لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطراب دم معين مثل، نقص الصفيحات مجهول السبب ، وتكون هناك حاجة إلى الصفائح الدموية لوقف النزيف وتشكيل جلطات الدم.

يمكن أيضًا استخدام بعض منتجات الجلوبيولين المناعي ، لعلاج نوع معين من مشكلة ضعف العضلات مثل الاعتلال العصبي الحركي متعدد البؤر ، أو اضطراب عصبي معين مثل اعتلال الأعصاب المزمن المزيل للميلين ، كما يمكن استخدام بعض المنتجات أيضًا لمنع بعض اضطرابات الأوعية الدموية لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة كاواساكي.

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