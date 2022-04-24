جزر كوك

أول وفاو “.. أوميكرون “ينتصر” في الدولة النائية

2022-04-24 / 11:51
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هبة بريس _ وكالات

بعد أكثر من عامين على تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب في أكثر من 6 ملايين حالة وفاة حول العالم ، أعلنت جزر كوك، الدولة الصغيرة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، الأحد، عن تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس.

وتوفيت امرأة، تبلغ من العمر 63 عاما، كانت تعاني من مشكلات صحية، أثناء نقلها إلى مستشفى في جزيرة أيتوتاكي في ساعة متأخرة السبت.

وقال رئيس الوزراء، مارك براون، في بيان، الأحد “نأسف للإعلان عن تسجيل أول وفاة مرتبطة بكوفيد-19 في بلدنا”.

وأضاف “تلقت المرأة جرعات اللقاح الثلاث، لكنها كانت تعاني في نفس الوقت من مشكلات صحية”.

وبقيت الدولة المكونة من أرخبيل جزر بمنأى عن كوفيد-19، إلى أن انتشرت المتحورة أوميكرون بعد فتح الحدود أمام المسافرين من نيوزيلندا، مطلع العام.

وقالت وزارة الصحة في الأرخبيل إنها سجلت حتى الآن 4727 إصابة بكوفيد، بينها 735 حالة كانت حتى صباح الأحد لا تزال إيجابية.

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