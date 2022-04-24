إيران تحتجز سفينة أجنبية تحمل 200 ألف لتر من

هبة بريس

قال قائد رفيع بالحرس الثوري الإيراني لوكالة أنباء فارس شبه الرسمية، الأحد، إن الحرس احتجز سفينة أجنبية في الخليج تحمل 200 ألف لتر من الوقود.

وقال غلام حسين حسيني لوكالة فارس “تم الاستيلاء على السفينة في الجزء الشمالي من الخليج الفارسي. وتم تسليم طاقمها المكون من ثمانية أفراد للسلطات القانونية في مدينة بوشهر الساحلية الجنوبية” دون أن يوضح جنسية أفراد الطاقم.

وتكافح إيران، التي تتمتع بجزء من أرخص أسعار الوقود في العالم بسبب الدعم الكبير وانخفاض قيمة عملتها الوطنية، تهريب الوقود المتفشي برا إلى دول مجاورة وبحرا إلى دول الخليج العربية.

واحتجز الحرس الثوري عدة سفن خلال الأسابيع الماضية بتهمة تهريب الوقود في الخليج. ففي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلنت السلطة القضائية في إيران أن الحرس الثوري احتجز سفينة ترفع علما أجنبيا في الخليج كانت تقوم بتهريب الوقود، وأوقفت طاقمها.

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