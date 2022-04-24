دراجة نارية لسائح فرنسي تتسبب في وفاة طفل ضواحي زاكورة

هبة بريس _ زاكورة

لقي طفل مصرعه في حادثة سير مميتة مساء السبت 23 أبريل الجاري، بعد أن صدمته دراجة نارية لسائح فرنسي على مستوى دُوَّار آيت مسعود بالجماعة الترابية آيت ولال ضواحي النقوب إقليم زاكورة.

وقال مصدر محلي ل”هبة بريس”، إن الطفل يبلغ من العمر 05 سنوات وكان بصدد عبور الطريق وصدمته دراجة نارية من الحجم الكبير يقودها سائح من جنسية فرنسية كان قادما من النيف بإقليم تنغير في اتجاه مدينة زاكورة مما تسبب في اصابة الطفل إصابة بليغة على مستوى الرأس، نقل على إثرها إلى المركز الصحي بالنقوب تم بعدها الى مستعجلات المستشفى الإقليمي الدراق بزاكورة وهناك لفظ أنفاسه الاخيرة.

وأضاف ذات المصدر أن سائق الدراجة غادر مكان الحادث فور وقوعها، وقدم نفسه للمركز الاقليمي للدرك الملكي بزاكورة، وتم تسليمه بعدها لدرك مركز النقوب من أجل الاستماع إليه .

هذا، وفور علمها بالأمر انتقل على وجه السرعة إلى عين المكان رجال الدرك الملكي والسلطات المحلية، للوقوف على ملابسات الحادث.

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