أمن السمارة يطيح بشخصين ويحجز 80 كيلوغرام من مخدر الشيرا

هبة بريس-أشعبان لحبيب

أكدت مصادر مطلعة، ل جريدة هبة بريس الإلكترونية” أن عناصر الدائرة الثانية للشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السمارة، قد قامت بتوقيف مساء اليوم السبت 23 أبريل الجاري، شخصين يبلغان من العمر 26 و27 سنة، للإشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالإتجار في المخدرات، و حجز كمية من مخدر الشيرا بلغ وزنها الإجمالي 80 كيلوغراما و380 غراما.

المصدر ذاته أكد أنه، قد جرى إيقاف المشتبه فيهما تباعا بكل من حي مولاي إدريس الأول، والحي الحسني بمدينة السمارة، حيث أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في القضية عن حجز كمية من مخدر الشيرا بمنزل الموقوف الأول بلغ وزنها 72 كيلوغراما، فيما تم حجز كمية أخرى من نفس المخدر بمسكن الموقوف الثاني بلغ وزنها 08 كيلوغرامات و380 غراما.

يضيف المصدر،أنه تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي

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