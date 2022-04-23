الوداد يكتفي بالتعادل أمام بلوزداد ويتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال

2022-04-23 / 23:59
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هبة بريس - الرياضة

تأهل الوداد الرياضي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما اكتفى بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف، مساء اليوم السبت بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن إياب دور الربع.

وحسم الوداد الرياضي التأهل بالرغم من تعادله بعدما كان قد عاد بالفوز من الجزائر في موقعة الذهاب بهدف دون رد.

وسيلتقي الوداد الرياضي في دور النصف مع بترو أتلتيكو الأنغولي، الذي أقصى في وقت سابق نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

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