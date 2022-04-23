وفيات ومفقودين في غرق 4 قوارب بسواحل تونس

هبة بريس - وكالات

قال مسؤول أمني لرويترز، ليلة الأحد، إن 12 مهاجرا أفريقيا على الأقل لقوا حتفهم، وما زال 10 آخرون في عداد المفقودين، بعد غرق أربعة زوارق تقل مهاجرين قبالة سواحل تونس، أثناء محاولة عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.

وقال المقدم علي العياري، المتحدث باسم إقليم الحرس البحري بالوسط، إن قوات خفر السواحل في صفاقس تمكنت من إنقاذ 98 كانوا على متن هذه الزوارق.

وأصبحت سواحل صفاقس نقطة انطلاق رئيسية للأشخاص الفارين من الصراع والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط، بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.

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