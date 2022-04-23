البرلمان العربي يدين الانتهاكات المستمرة لإسرائيل بالمسجد الأقصى

هبة بريس - متابعة

أدان البرلمان العربي اليوم السبت الانتهاكات “الخطيرة والمستمرة” التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى.

جاء ذلك في تصريح صحفي لرئيس البرلمان عادل العسومي في ختام أعمال اجتماع طارئ عقده مكتب البرلمان العربي في القاهرة لبحث التصدي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد العسومي أن تلك الانتهاكات تمثل “تهديدا للأمن والاستقرار بالمنطقة” موضحا أن مكتب البرلمان العربي “سيظل في حالة انعقاد دائم بشأن القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى”.

وشدد على أن “المحاولات الممنهجة” التي يقوم بها الاحتلال من أجل تهويد مدينة القدس المحتلة تمثل “انتهاكا صارخا واستخفافا شديدا بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية كافة التي تؤكد جميعها على عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس بوصفها مدينة واقعة تحت الاحتلال”.

وقال رئيس البرلمان إنه وجه خطابات عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورؤساء البرلمانات الإقليمية والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) طالبهم فيها بالتحرك “الفوري” وتحمل مسؤولياتهم “القانونية والإنسانية والأخلاقية” في التصدي لتلك الجرائم والاعتداءات.

وأوضح أن هناك “تنسيقا وتواصلا مستمرين” مع المجلس الوطني الفلسطيني مشيرا إلى أن المجلس أشاد بدور البرلمان العربي وجهوده في دعم القضية الفلسطينية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0