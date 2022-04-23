بوطازوت أعلاهم و هند بنجبارة أدناهم…تعرف على أجور أبطال “لمكتوب”

2022-04-23 / 23:14
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القسم الفني: هبة بريس

منذ انطلاق الماراثون الدرامي لشهر رمضان 2022 إلى الآن، لم ينقطع الحديث عن أجور الفنانين في الأعمال الدرامية لهذا الموسم، و كذا المسلسل الأكثر ميزانية.

و عقب الجدل الذي أثير بمواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نشر تخمينات حول أجور الفنانين المشاركين في المسلسل الرمضاني الأكثر مشاهدة “لمكتوب”.

كشف مصدر لهبة بريس حصريا أجور أبطال العمل الرمضاني ، مؤكدا أن الارقام الرائجة بمنصات التواصل الاجتماعي بعيدة كليا عن الأجور الحقيقية.

و أضاف ذات المصدر، أن دنيا بوطازوت و أمين الناجي كانا الأعلى أجرا حيث وصل أجرهم ل 19 مليون فيما كان أجر رفيق بوبكر 7 ملايين، أما أدناهم فكانت هند بن اجبارة حيث حصلت على 4 ملايين.

و بالرغم من أن أجور الفنانين والفنانات تختلف عاما تلو الآخر، كما تتفاوت وفقا لمعايير وضوابط كثيرة، إلا أنها لازالت تعد من المحظورات المسكوت عنها، حيث لا يجرؤ أحد على نفض الغبار عنها أو الإفصاح عن ما يتقاضاه مقابل عمله الفني.

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