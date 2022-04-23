من الارشيف

باريس سان جرمان يتوج بطلا للدوري الفرنسي

2022-04-23 / 22:11
0
هبة بريس - متابعة

توج باريس سان جرمان بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه، معادلاً الرقم القياسي المسجل باسم سانت إتيان ومرسيليا.

وياتي تتويج باريس سان جرمان بتعادله مع ضيفه لنس 1-1 السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين.

وقبل أربع مراحل على نهاية الموسم، بات نادي العاصمة متقدماً بفارق 16 نقطة موقتاً عن ملاحقه مرسيليا الذي يحل الأحد ضيفاً على رينس، وبالتالي لم يعد بإمكان النادي المتوسطي اللحاق به حتى لو فاز في ختام المرحلة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of شيبو يصف مسؤولي الرجاء بالفاشلين ويحملهم وزر الاقصاء

شيبو يصف مسؤولي الرجاء بالفاشلين ويحملهم وزر الاقصاء

2022-04-23 / 15:45
Photo of الطاوسي: “نتأسف كثيرا.. ونطلب المسامحة من الجمهور”

الطاوسي: “نتأسف كثيرا.. ونطلب المسامحة من الجمهور”

2022-04-23 / 11:03
Photo of بدر بانون: ربنا كان عالم بإحساسي.. المباراة كانت صعبة”

بدر بانون: ربنا كان عالم بإحساسي.. المباراة كانت صعبة”

2022-04-23 / 10:19
Photo of فوضى تنظيمية تسبق مباراة الرجاء ضد الأهلي في “دونور”

فوضى تنظيمية تسبق مباراة الرجاء ضد الأهلي في “دونور”

2022-04-22 / 21:26
Photo of وفاة بوجمعة لاركيط الجدايني، أحد أبرز أسماء كرة السلة الدولية

وفاة بوجمعة لاركيط الجدايني، أحد أبرز أسماء كرة السلة…

2022-04-22 / 17:29
Photo of تدابير أمنية مكثفة تسبق قمة الرجاء و الأهلي بالدار البيضاء

تدابير أمنية مكثفة تسبق قمة الرجاء و الأهلي بالدار…

2022-04-22 / 12:34
Photo of الدولي المغربي بوفال يتعرض لإصابة “صعبة” في فخذه الأيسر

الدولي المغربي بوفال يتعرض لإصابة “صعبة” في فخذه الأيسر

2022-04-21 / 13:23
Photo of العصبة الاحترافية تؤجل مباريات القسم الثاني لبرمجة اللقاءات الحساسة

العصبة الاحترافية تؤجل مباريات القسم الثاني لبرمجة اللقاءات الحساسة

2022-04-21 / 12:05
Photo of ماكرون: أقاتل من أجل منع انتقال مبابي إلى ريال مدريد

ماكرون: أقاتل من أجل منع انتقال مبابي إلى ريال…

2022-04-21 / 10:57
Photo of مباراة ودية ..المنتخب المغربي يواجه نظيره الأمريكي

مباراة ودية ..المنتخب المغربي يواجه نظيره الأمريكي

2022-04-21 / 09:34

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق