باريس سان جرمان يتوج بطلا للدوري الفرنسي

هبة بريس - متابعة

توج باريس سان جرمان بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه، معادلاً الرقم القياسي المسجل باسم سانت إتيان ومرسيليا.

وياتي تتويج باريس سان جرمان بتعادله مع ضيفه لنس 1-1 السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين.

وقبل أربع مراحل على نهاية الموسم، بات نادي العاصمة متقدماً بفارق 16 نقطة موقتاً عن ملاحقه مرسيليا الذي يحل الأحد ضيفاً على رينس، وبالتالي لم يعد بإمكان النادي المتوسطي اللحاق به حتى لو فاز في ختام المرحلة.

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