شفشاون ..الغموض يلف سرقة مكتب رئيس جماعة بني رزين والدرك يحقق
هبة بريس - مكتب طنجة
تعرض مكتب رئيس جماعة بني رزين التابعة ترابيا لاقليم شفشاون، أمس الجمعة، للاقتحام من قبل مجهولين حيث تم سرقة ملفات وأوراق والعبث في بعد الوثائق الخاصة برئاسة الجماعة .
وبحسب مصادر محلية فقد عمد الجناة او الجاني على اختيار الوقت المناسب لاقتحام مقر جماعة بني رزين بالتزامن مع هبوب الرياح القوية وتساقط أمطار الخير وانقطاع للتيار الكهربائي ، وسط غموض لازال يلف عملية السرقة ودوافعها .
وأردفت المصادر ذاتها أن السلطات المحلية وقائد الدرك بشفشاون وفرقة الشرطة العلمية ، قد حلوا بالمنطقة من أجل معاينة مكان السرقة الذي تعرضت له جماعة بني رزين الليلة الماضية.
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3 تعليقات
القضية يلفها الغموض هناك اسباب خفية لهته السرقة
ربما هي عملية مدبرة لتغطية على قضية فساد اداري
الغرض من السرقة العبت بالملفات والتزوير