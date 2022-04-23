شفشاون ..الغموض يلف سرقة مكتب رئيس جماعة بني رزين والدرك يحقق

هبة بريس - مكتب طنجة

تعرض مكتب رئيس جماعة بني رزين التابعة ترابيا لاقليم شفشاون، أمس الجمعة، للاقتحام من قبل مجهولين حيث تم سرقة ملفات وأوراق والعبث في بعد الوثائق الخاصة برئاسة الجماعة .

وبحسب مصادر محلية فقد عمد الجناة او الجاني على اختيار الوقت المناسب لاقتحام مقر جماعة بني رزين بالتزامن مع هبوب الرياح القوية وتساقط أمطار الخير وانقطاع للتيار الكهربائي ، وسط غموض لازال يلف عملية السرقة ودوافعها .

وأردفت المصادر ذاتها أن السلطات المحلية وقائد الدرك بشفشاون وفرقة الشرطة العلمية ، قد حلوا بالمنطقة من أجل معاينة مكان السرقة الذي تعرضت له جماعة بني رزين الليلة الماضية.

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