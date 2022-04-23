أكادير ..مهاجم سياح تغازوت نزيل مستشفى أمراض عقلية
هبة بريس -
علم لدى السلطة المحلية بمدينة أكادير أن شخصا في حالة غير طبيعية أقدم، منتصف نهار اليوم السبت، على تعريض عنصر تابع للقوات المساعدة لاعتداء خطير بواسطة السلاح الأبيض بالمنطقة الساحلية تغازوت.
وحسب المعلومات الأولية، فإن دورية للسلطة المحلية مدعومة بعناصر القوات المساعدة تدخلت لتحييد الخطر الذي تسبب فيه المشتبه به، الذي ولج شرفة أحد المطاعم السياحية وهو في حالة غير طبيعية وهدد سلامة مرتادي المحل، قبل أن يتسبب في إصابة عنصر من القوات المساعدة بجروح بليغة استلزمت نقله للمستشفى العسكري بأكادير.
وقد أسفر هذا التدخل الأمني عن ضبط المشتبه فيه، الذي سبق أن كان نزيلا في مناسبتين بمستشفى للأمراض العقلية والنفسية، في وقت فتحت فيه مصالح الدرك الملكي المختصة ترابيا بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذا الحادث.
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24 تعليقات
في هذه الحالة ليس هناك أي تسامح معه يجب ان يحكم عليه بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حسبي الله ونعم الوكيل فيه.
يجب ان يعرض على طبيب نفسي ليبين للسلطات القضائية أنه فعلا مريض نفسي وهذا ما أدى به إلى ارتكاب هذه الجريمة البشعة وفي هذه الحالة إما يخفف عنه الحكم أم يحكم عليه بالبراءة واسترجاعه إلى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية ويتم علاجه…
أعتقد أن المريض العقلي يكون لايميز بين الخطأ والصواب يكون فاقد الإرادة ولا يفرق بين نفسه وغيره فكيف يعقل ان هذا المريض العقلي انه ذهب قاصدا قتل هذا السائح الأجنبي أليس هناك غموض وراء ذالك…
نطالب باقصى عوقبة ممكنة لهذا المجرم بدون رحمة ولا شفقة حتى يكونا عبرة لمن سولت له نفسه بارتكاب هذه الجرائم البشعة في حق الضحايا ابرياء لاذنب لهم…