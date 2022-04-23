أكادير ..مهاجم سياح تغازوت نزيل مستشفى أمراض عقلية

هبة بريس -

علم لدى السلطة المحلية بمدينة أكادير أن شخصا في حالة غير طبيعية أقدم، منتصف نهار اليوم السبت، على تعريض عنصر تابع للقوات المساعدة لاعتداء خطير بواسطة السلاح الأبيض بالمنطقة الساحلية تغازوت.

وحسب المعلومات الأولية، فإن دورية للسلطة المحلية مدعومة بعناصر القوات المساعدة تدخلت لتحييد الخطر الذي تسبب فيه المشتبه به، الذي ولج شرفة أحد المطاعم السياحية وهو في حالة غير طبيعية وهدد سلامة مرتادي المحل، قبل أن يتسبب في إصابة عنصر من القوات المساعدة بجروح بليغة استلزمت نقله للمستشفى العسكري بأكادير.

وقد أسفر هذا التدخل الأمني عن ضبط المشتبه فيه، الذي سبق أن كان نزيلا في مناسبتين بمستشفى للأمراض العقلية والنفسية، في وقت فتحت فيه مصالح الدرك الملكي المختصة ترابيا بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذا الحادث.

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