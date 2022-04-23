أكادير ..مهاجم سياح تغازوت نزيل مستشفى أمراض عقلية
هبة بريس -
علم لدى السلطة المحلية بمدينة أكادير أن شخصا في حالة غير طبيعية أقدم، منتصف نهار اليوم السبت، على تعريض عنصر تابع للقوات المساعدة لاعتداء خطير بواسطة السلاح الأبيض بالمنطقة الساحلية تغازوت.
وحسب المعلومات الأولية، فإن دورية للسلطة المحلية مدعومة بعناصر القوات المساعدة تدخلت لتحييد الخطر الذي تسبب فيه المشتبه به، الذي ولج شرفة أحد المطاعم السياحية وهو في حالة غير طبيعية وهدد سلامة مرتادي المحل، قبل أن يتسبب في إصابة عنصر من القوات المساعدة بجروح بليغة استلزمت نقله للمستشفى العسكري بأكادير.
وقد أسفر هذا التدخل الأمني عن ضبط المشتبه فيه، الذي سبق أن كان نزيلا في مناسبتين بمستشفى للأمراض العقلية والنفسية، في وقت فتحت فيه مصالح الدرك الملكي المختصة ترابيا بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذا الحادث.
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15 تعليقات
عندما يضرب بالسلاح الابيض ليس بمختل عقلي بل من المجرمين المشرملين.
يجب على السلطات القضائية ان تجري البحث الدقيق لملامسة هذه الجريمة البشعة التي تعرض لها هذآ الرجل محاكمته فوراً باقصى عوقبة ممكنة حتى يكونوا عبرة لغيره.
يجب على السيد الحموشي ان يكثر من المراقبات والأجهزة الأمنية لحماية المواطنين من هؤلاء المجرمين ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
لا أظنه أنه مريض نفسي وإنما كان قاصدا لقتل هذا الرجل من القوات المساعدة لهذا قام بالتعدي عليه بالسلاح الابيض وحسبنا آلله ونعم الوكيل..
إنه كان متعمدا لقتله ربما تكون هناك حسابات فيما بينهما وهذا ما أدى به إلى ارتكاب هذه الجريمة البشعة التي كانت على وشك إنتهاء حياته…
نتمنى الشفاء العاجل لهذا الرجل الأمن وأن تأخذ العدالة حقه بأسرع وقت ممكن…
كان نزيلا لمستشفى الامراض العقلية ولم يعد٣اذن تم اطلاقه دون أن يسترد عقله
ولن يعاقب لانه مريض عقلي🤦♂️
يجب ان يطبق عليه القصاص حتى يكون عبرة لمن سولت له نفسه بفعل هذه الجريمة البشعة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب تشديد المراقبة
إنه بطل هذآ الرجل قوات المساعدة الذي ضحى بنفسه من اجل إنقاذ حياة السائح الأجنبي يجب على الحكومة أن تجازيه بهذا العمل الشجاع…
يعرفون أن السياحة بالمغرب تدهورت وتحطم اقتصادها والآن هؤلاء المجرمين يقومون بتنفيذ هذه الجريمة وبهذه الأفعال سيجعلون من السائحين الفرار من المغرب وعدم الرجوع إليه وعدم الثقة.
إذا كان فعلا مريضا نفسي فلماذا اطلقوا سرحه من مستشفى الامراض العقلية والنفسية فالمسؤول من هذه الجريمة البشعة هي إدارة المستشفى الأمراض العقلية..
في هذه الحالة يرجع الذنب إلى إدارة المستشفى الأمراض العقلية التي قامت بإطلاق سراحه وهي تعلم جيدا أنه لازال مريض نفسي ؛ والمسؤلية ترجع لها مع تطبيق القانون عليها…
بعدما ان قولنا الحمدلله بدأت السياحة بالمغرب تنتعش وتسترجع الثقة وها نحن اليوم نسمع مثل هذه الأفعال الإجرامية اللاخلاقية في حق السائح الأجنبي؛ حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء المجرمين..