لبنان..غرق زورق على متنه حوالي 60 مهاجر غير شرعي

هبة بريس - وكالات

نقلت قناة الجديد اللبنانية عن الصليب الأحمر قوله، اليوم السبت، إن زورقاً غرق في ميناء طرابلس وعلى متنه حوالي 60 شخصاً.

وقال مجلس الوزراء اللبناني، في بيان نُشر على صفحته في فيسبوك، إن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي يتابع غرق زورق يقلّ ركاباً انطلق بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون.

وقال التلفزيون إن سيارات الإسعاف توجهت إلى مكان الحادث، لكن من دون أن يذكر تفاصيل أخرى.

ولاحقاً، أوضح “تلفزيون الجديد” أن القوات البحرية في الجيش اللبناني تنقذ معظم الركاب الذين كانوا على متن الزورق الغارق قبالة طرابلس، فيما “العمل جار على إنقاذ الآخرين”.

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