مكناس .. السجن النافذ 45 سنة في حق عصابة أطلقت الرصاص على عناصر الدرك الملكي
ع.محياوي _ هبة بريس
قضت محكمة الاستئناف بمكناس، مؤخرا، بالسجن النافذ 45 سنة، في حق ثلاثة أفراد يشكلون عصابة خطيرة متخصصة في الحيازة وترويج المخدرات.
وبحسب مصادر “هبة بريس”، فقد سبق للمعنيين بالأمر أن واجهوا عناصر دورية للدرك الملكي بمنطقة واد الجديدة ضواحي مدينة مكناس.
و قد تمت عملية توقيف المتهمين الذين كانوا على متن سيارة خاصة محملة بكمية من المخدرات يقدر وزنها بـ 500 كيلوغراما، بعد مطاردة هوليوودية بينهم وبين عناصر الدرك بالمنطقة، بعدما رفضوا الامتثال بالتوقف للدرك الملكي في نقطة مراقبة السد القضائي، وعمد المتهمون إلى الفرار عبر السيارة التي كانوا على متنها ، وبعد ملاحقتهم من طرف عناصر الدرك، قام أحدهم بإخراج بندقية صيد، وإطلاق طلقات نارية منها.
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4 تعليقات
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45سنة قليلة
يدخلو للحبس45سنة والميزانية كتخسر عليهوم واكلين شاربين …..الحبس لم يعد حلا
حمل السلاح و مهاجمة رجال الأمن أو أي مواطن يعني العقوبة القصوى . هاد الشي مافيهش اللعب . و حتى استعمال السلاح اللي يسميوا سلاح أبيض خاصو العقوبة الشديدة. باش يسود الأمن في مدننا و قرانا . الله يحفظ الجميع