موقع اسباني ..المغرب اكتشف “كنزا ” نفطيا قرب جزر الكناري

هبة بريس - الرباط

قال موقع “موتورباسيون” الاسباني ، بأن المغرب قد اكتشف حقلا للنفط في منطقة قريبة من جزر الكناري، تقدر قيمته بمليارات الدولارات، بإشراف من شركة Europa Oil & Gas البريطانية المسؤولة عن تنفيذ الاستكشافات.

ووصف المصدر ذاته الاكتشاف ب”الكنز” مشيرا الى انه قد تم في حوض مدينة أكادير، وبأنه يمتد حوالي على مساحة 12 ألف كيلومتر في المحيط الأطلسي، كما أنه يقع على بعد أقل من 200 كم شمال شرق لا غراسيوسا وقبالة الساحل المغربي سيدي إفني وطانطان وطرفاية.

وتابع المصدر ، أن قيمة الاكتشاف تُقدر بحوالي 110 مليار يورو، ما يعادل تقريبًا الناتج المحلي الإجمالي للمغرب في عام 2020، عندما بلغ 112 مليار دولار.

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