الصورة تعبيرية

موقع اسباني ..المغرب اكتشف “كنزا ” نفطيا قرب جزر الكناري

2022-04-23 / 20:13
3
هبة بريس - الرباط

قال موقع “موتورباسيون” الاسباني ، بأن المغرب قد اكتشف حقلا للنفط في منطقة قريبة من جزر الكناري، تقدر قيمته بمليارات الدولارات، بإشراف من شركة Europa Oil & Gas البريطانية المسؤولة عن تنفيذ الاستكشافات.

ووصف المصدر ذاته الاكتشاف ب”الكنز” مشيرا الى انه قد تم في حوض مدينة أكادير، وبأنه يمتد حوالي على مساحة 12 ألف كيلومتر في المحيط الأطلسي، كما أنه يقع على بعد أقل من 200 كم شمال شرق لا غراسيوسا وقبالة الساحل المغربي سيدي إفني وطانطان وطرفاية.

وتابع المصدر ، أن قيمة الاكتشاف تُقدر بحوالي 110 مليار يورو، ما يعادل تقريبًا الناتج المحلي الإجمالي للمغرب في عام 2020، عندما بلغ 112 مليار دولار.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكاديمي : وكالة بيت مال القدس تضطلع بدور مهم في دعم القدس وصمود المقدسيين

أكاديمي : وكالة بيت مال القدس تضطلع بدور مهم…

2022-04-23 / 18:21
Photo of إطلاق صاروخَين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

إطلاق صاروخَين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

2022-04-22 / 19:49
Photo of بمناسبة رمضان…البشير عبدو يطرح ” الزواكة”

بمناسبة رمضان…البشير عبدو يطرح ” الزواكة”

2022-04-21 / 16:03
Photo of وجدة .. إيقاف أربعيني متورط في قتل شقيقه وإصابه والده بجروح

وجدة .. إيقاف أربعيني متورط في قتل شقيقه وإصابه…

2022-04-19 / 20:48
Photo of البنتاغون: لا نرى سببا لتغيير تموضعنا النووي

البنتاغون: لا نرى سببا لتغيير تموضعنا النووي

2022-04-19 / 19:57
Photo of مسؤول في الاتحاد الأوروبي: الأوضاع في الأراضي الفلسطينية “خطيرة

مسؤول في الاتحاد الأوروبي: الأوضاع في الأراضي الفلسطينية “خطيرة

2022-04-19 / 17:55
Photo of 14 عاما سجن لرجل عض أذن مسؤول خلال احتجاجات هونغ كونغ

14 عاما سجن لرجل عض أذن مسؤول خلال احتجاجات…

2022-04-19 / 17:37
Photo of وهبي: “شهادة السوابق تحرم النزلاء من ولوج سوق الشغل بعد نيلهم الحرية”

وهبي: “شهادة السوابق تحرم النزلاء من ولوج سوق الشغل…

2022-04-19 / 14:01
Photo of خبير : التوتر يأتي دائما من الجزائر، في مقابل يد مغربية ممدودة

خبير : التوتر يأتي دائما من الجزائر، في مقابل…

2022-04-18 / 17:30
Photo of تونس.. غواصون يتفقدون هيكل سفينة الوقود الغارقة

تونس.. غواصون يتفقدون هيكل سفينة الوقود الغارقة

2022-04-17 / 18:01

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق