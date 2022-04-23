حوار أديان على مائدة الإفطار بميلانو الإيطالية

2022-04-23 / 19:34
0

هبة بريس- عبد اللطيف الباز
في مبادرة تجسد روح التعايش, التكافل و التضامن الإجتماعي خلال شهر رمضان الكريم, شهر الغفران و التسامح, نظم الفضاء المغربي الإيطالي للتضامن ببلدة سان ملينيانو, بميلانُـو , شمالي إيطاليا, إفطارا جماعيا يوم السبت 23 أبريل, و ذلك بساحة فيكتوريا دعما لجهود الاندماج و التعايش بين السكان الأصليين و الوافدين

وحسب الجهة المنظمة، فإن تنظيم هذا الإفطار الجماعي، يعد تقليدا سنويا دأب الفضاء المغربي الإيطالي للتضامن على تنظيمه، بهدف خلق جو من الألفة والتواصل و التآخي بين أفراد الجالية المغربية بالمهجر من جهة, و المواطنين الإيطاليين من جهة ثانية و كذا استحضارا لمبادئ التعايش السلمي بين كافة الأديان و مكونات المجتمع في بلدان الاستقبال تشبثا منهم بقيم الأخوة والتسامح،

وتضمن هذا الإفطار الجماعي لهذه الأمسية الرمضانية الذي حضره محمد الأكحل، القنصل العام للمملكة المغربية بميلانو بالإضافة إلى شخصيات دينية مسلمة ومسيحية ويهودية، وأفراد الجالية المغربية القاطنة بالمنطقة، في هذا الإفطار الجماعي بالإضافة إلى العديد من المواطنين الإيطاليين إلى جانب فاعلين جمعويين و مسؤولين سياسيين محليين على رأسهم, عمدة بلدية سان ميلينيانو, و مستشارين بذات البلدية و مسؤولين عن أحزاب سياسية. وقدم المنظمون خلال هذا الإفطار الجماعي ، العديد من الأطباق المغربية الأصيلة التي تميز هذا الشهر الفضيل ، والتي تزين عادة مائدة الإفطار عند المغاربة قاطبة.
وفي تقديم الحفل، الذي يُعتبر التاني من نوعه، أعرب يحي المطواط، رئيس الفضاء المغربي الإيطالي للتضامن، عن “سعادته للتجاوب الذي لقيته المبادرة من كل المكونات المحلية، من سلطات وجمعيات وأفراد الجالية، ما يشكل حافزا قويا لمواصلة العمل نحو ترسخ وجود مغربي إيجابي وفعال”. وقد أشاد القنصل العام للمملكة بميلانو بهاته المبادرة التي ترمي إلى مدجسور التعاون والتفاهم ، كذا إبراز معالم الثقافة المرئية الأصيلة التي تستمد جدورها من قيم للإسلام السمحة التي تدعو إلى مكارم الأخلاق والمحبة والتسامح ونبذ البغض والكراهية،قيم تدعو إلى التآخي والتآزر بين كافة باختلاف دياناتهم ومعتقداتهم .

كما أشار القنصل العام إلى قيم التسامح والتعايش تعتبر قيما متأصلة في المجتمع المغربي مستمدة مرجعيتها من إمارة المؤمنين ومن المدهب المالكي ومن تاريخ المملكة العريق باعتبارها ملتقى للحضارات العربية الإسلامية والافريقية واليهودية والمسيحية.”.

و يعمل الفضاء المغربي الإيطالي للتضامن جاهدا للنهوض بمهمة التأطير الديني و الثقافي لأفراد الجالية المغربية بإيطاليا في إطار الإعتدال و نشر مبادئ الإحترام المتبادل, التسامح و التعايش السلمي بين الجميع.
وحرص منظمو هذا الإفطار الجماعي ، على إحياء هذه التقاليد العريقة ،لإحياء صلة الرحم بين الجالية المغربية المقيمة بميلانو ، وكذا لتبادل التهاني بمناسبة شهر رمضان الأبرك ، مع تبادل الأفكار والآراء حول مزايا هذا الشهر الكريم ، شهر التضامن والتسامح.

كما شكلت هذه المبادرة الجميلة مناسبة للتعريف بالعادات والتقاليد المغربية التي تميز هذا الشهر الأبرك ، وكذا فرصة لتقريب الحضور من قيم الاعتدال التي تطبع تدين المغاربة ، إلى جانب تكريس قيم التعايش والإخاء والعيش المشترك بين الشعوب ، مع تمكين أفراد الجالية المغربية المقيمين بإيطاليا من استحضار الأجواء الرمضانية كما عايشوها في بلدهم الأم .

هذا و مر الإفطار الجماعي في أجواء يطبعها الود والإخاء والمحبة, أجواء عكست بصدق قيم التضامن والأخوة والتعاون، مع تقاسم لحظات مميزة للم الشمل في أجوء من الروحانية والوئام التي تميز هذا الشهر الكريم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مع اقتراب عطلة العيد.. حجوزات الطيران ترتفع و أسعار التذاكر تتضاعف

مع اقتراب عطلة العيد.. حجوزات الطيران ترتفع و أسعار…

2022-04-19 / 12:39
Photo of نداء طلبة مغاربة ناجين من الحرب الروسية على أوكرانيا لإتمام دراساتهم في إيطاليا

نداء طلبة مغاربة ناجين من الحرب الروسية على أوكرانيا…

2022-04-19 / 11:59
Photo of بداية من اليوم.. السماح للسيارات بالعبور البحري بين إسبانيا و المغرب

بداية من اليوم.. السماح للسيارات بالعبور البحري بين إسبانيا…

2022-04-18 / 12:05
Photo of ميناء الجزيرة الخضراء يعلن عن موعد أولى الرحلات البحرية إلى طنجة

ميناء الجزيرة الخضراء يعلن عن موعد أولى الرحلات البحرية…

2022-04-11 / 14:45
Photo of بعد التقارب الأخير.. شركة طيران إسبانية تدشن خطا جويا جديدا مع المغرب

بعد التقارب الأخير.. شركة طيران إسبانية تدشن خطا جويا…

2022-04-10 / 23:10
Photo of الإبراهيمي: “حان الوقت ليلج مغاربة العالم وطنهم دون أي بروتوكول صحي”

الإبراهيمي: “حان الوقت ليلج مغاربة العالم وطنهم دون أي…

2022-04-10 / 20:16
Photo of ميناء الجزيرة الخضراء يكشف موعد الإعلان عن استئناف الرحلات مع الموانئ المغربية

ميناء الجزيرة الخضراء يكشف موعد الإعلان عن استئناف الرحلات…

2022-04-10 / 18:36
Photo of اشتوكة : توقيف شخص سرق مشغله الاجنبي وحاول الهجرة عبر قوارب الموت

اشتوكة : توقيف شخص سرق مشغله الاجنبي وحاول الهجرة…

2022-04-10 / 11:37
Photo of مغربي يفتح أبواب مطعمه في برلين مجانا خلال رمضان للطلبة الناجين من الحرب

مغربي يفتح أبواب مطعمه في برلين مجانا خلال رمضان…

2022-04-04 / 12:14
Photo of إيطاليا : تصفية حسابات تنهي حياة مهاجر مغربي رميا بالرصاص

إيطاليا : تصفية حسابات تنهي حياة مهاجر مغربي رميا…

2022-04-03 / 21:22

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق