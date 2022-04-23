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أكادير: مختل عقلي يطعن عنصر قوات مساعدة ويروع ساكنة تغازوت

2022-04-23 / 19:07
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أحمد وزروتي: هبة بريس

ألقت عناصر الدرك القبض على مختل عقلي باغت أحد عناصر القوات المساعدة بطعنة بسكين متوسط الحجم، مما استدعى معه نقله على وجه السرعة إلى المستشفى العسكري بالدشيرة الجهادية.

وحسب مصادر هبة بريس، فقد قام المختل العقلي قبل ذلك بترويع زبائن مقهى سياحي بكورنيش تغازوت دون أن يصيب أي أحد منهم، ظهيرة اليوم السبت 23 أبريل، وانتقل بعد ذلك إلى مربد للسيارات حيث قام بإدخال شفرة السكين في عجلات بعض السيارات المركونة هناك، بعد ذلك تمت محاصرته في منطقة ” المضربة” المحادية لموقع تاغازوت السياحي.

وأضافت مصادر هبة بريس، أن قائد المنطقة حاول توقيفه بمساعدة عناصر القوات المساعدة، غير أن بنيته الجسمانية جعلته يستل السكين ويطعن أحد عناصر القوات المساعدة، وبعد جهد جهيد، استطاعت عناصر القوات المساعدة والدرك الملكي شل حركته واعتقاله، ليتم نقله مباشرة إلى مقر الدرك الملكي، في حين تم نقل عنصر القوات المساعدة إلى المستشفى العسكري لتلقي الإسعافات اللازمة.

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