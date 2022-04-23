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أساتذة “التعاقد” يشلون الدراسة من جديد

2022-04-23 / 19:01
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هبة بريس - الرباط

أعلنت التنسيقية الوطنية للاساتذة “المتعاقدين ” عن شلّ الدراسة بالمؤسسات التعليمية العمومية ، بعد تدشينهم لاضراب وطني منذ يوم أمس الجمعة وسيستمر حتى بداية الأسبوع القادم.

ونشرت تنسيقية أساتذة “التعاقد ” بيانا بمجموعتها الرسمية بفايسبوك ، كشفت فيه عن “استمرار الدولة في سياستها البيروقراطية، عبر تنزيل عدد من المخططات التي تستهدف الإجهاز على المدرسة العمومية” لافتة الى انه قد يستمر اسبوعا اخر في شهر ماي .

وأضافت التنسيقية إن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لجأت إلى لقاءات صورية وماراطونية مع الإطارات النقابية قصد تنزيل نظام أساسي جديد يهدف إلى الزحف على المكتسبات، مستنكرة ناوسفته بتغييب الشغيلة التعليمية عن مناقشة النظام الاساسي الذي تقترحه الوزارة الوصية .

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‫5 تعليقات

  3. كل واحد كيدافع على مصلحتو مكتهمهوم لو اجهاز على المدرسة العمومية

  4. على الحكومة أن تواصل حملة الاعتقالات في صفوف هؤلاء
    أساتذة آخر الزمان لا يهتمون سوى براتبهم الشهري

  5. يجب الضرب على يد هؤلاء المتسكعين بيد من حديد الطرد ثم الطرد وكفى من الضسارة
    الطرد افضل طريقة لهؤلاء

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